شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة العراق يعد بإجراء تعديل وزارى استجابة لمطالب المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها، أن عادل عبد المهدى رئيس الحكومة العراقية يعد بإجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين، موضحة أن عادل عبد المهدى يعتبر أن التظاهرات أداة مهمة للضغط من أجل تحقيق الإصلاحات.

وكانت القوات الأمنية العراقية بدأت صباح اليوم السبت، فض الاعتصام قرب جسر السنك وسط بغداد، وذكر مراسل القناة، أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع خلال مطاردتها للمتظاهرين.