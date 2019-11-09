التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام الدراسى المقبل إلكترونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد، 2020،2021، على مدارس النيل المصرية الحكومية، فى فروع المدارس، القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين) – الشيخ زايد – الشروق – دمياط الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة. وأوضحت الوزارة، أن التقدم سيكون عبر الرابط التالى: http://nes.moe.edu.eg وكانت إدارة مدارس النيل قررت تنظيم معرض kids expo أمس الجمعة واليوم السبت لأولياء الأمور لتعريفهم بنظام الدراسة فى المدارس، شهد مشاركة جماهيرية بكثافة عالية وسجل نسبة إقبال علي التقديم بمدارس النيل بفروعها المختلفة (الاندلس - الياسمين - الشروق - الشيخ زايد ) غير مسبوقة الأمر الذي يعكس مدي ثقتكم الكبيرة في إدارة مدارسنا وفي المحتوي التعليمي والتربوي الذي نقدمه لأبنائنا.. Advertisements وقال الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مصر للإدارة التعليمية" المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، إن مدارس النيل تمنح الطلاب شهادة معتمده دولياً من جامعة كامبريدج البريطانية تتيح للطالب التقديم المباشر بجامعة كامبريدج دون أي اختبارات. وأضاف فارس، أن منظومة مدارس النيل المصرية تستمر في التقدم، وتفتح باب التقديم للعام الجديد 2020/2021 بعد أن حققنا نجاحات كبيرة في ظل إقبال منقطع النظير على المدارس خلال العام الماضي مما يؤكد ثقة المجتمع ويكلل نجاحات المنظومة.

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