شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. راعى كنيسة الغردقة يطلق مبادرة "أعيادنا واحدة" ويوزع حلوى المولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القمص يؤانس أديب راعى كنيسة القديس يوسف بالغردقة ووكيل المطرانية بمحافظة البحر الأحمر، مبادرة "أعيادنا واحدة" والتي تهدف للاحتفال بأعياد المسلمين والمسيحيين معًا و ذلك تجسيداً لمعاني المحبة والمواطنة. هنأ القمص يؤانس المسلمين بعيد المولد النبوي الشريف ووزع حلوى المولد بالمستشفيات على العاملين والمرضي وغير القادرين لمشاركتهم فرحة الأعياد. Advertisements في نفس السياق، فإن الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك كان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمولد النبوي الشريف وأرسل برقية تهنئة باسمه وباسم مجلس البطاركة الكاثوليك متمنيًا أن يحل الخير والرخاء والسلام على مصر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. راعى كنيسة الغردقة يطلق مبادرة "أعيادنا واحدة" ويوزع حلوى المولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.