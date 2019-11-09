محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الجمعة، مجموعة من العائلات القبطية والشباب العاملين في قطر ومعهم الأب الراهب القمص بيسنتي الأنبا بيشوي والذي يخدم في الكنيسة القبطية بالدوحة.
وبحسب بيان، قد ألقى عليهم كلمة روحية عن الارتباط بالإنجيل والكنيسة في حياتهم الروحية ثم أجاب عن أسئلتهم ووزع عليهم بعض الهدايا.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل عائلات قبطية من العاملين في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.