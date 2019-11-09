البابا تواضروس يستقبل عائلات قبطية من العاملين في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الجمعة، مجموعة من العائلات القبطية والشباب العاملين في قطر ومعهم الأب الراهب القمص بيسنتي الأنبا بيشوي والذي يخدم في الكنيسة القبطية بالدوحة.

وبحسب بيان، قد ألقى عليهم كلمة روحية عن الارتباط بالإنجيل والكنيسة في حياتهم الروحية ثم أجاب عن أسئلتهم ووزع عليهم بعض الهدايا.