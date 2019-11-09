"المصيلحي وأبوستيت".. يفتتحان معرض زهور الخريف الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: تصوير- هاني رجب: افتتح منذ قليل، الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، وعلي المصيلحي، وزير التموين، فعاليات معرض الخريف الأول بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي. حضر الافتتاح الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد بدوي مستسار وزير الزراعة والمهندس محمود عطا مدير المتحف. ​

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