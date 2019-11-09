القبض على عصابة خطف وسرقة المواطنين في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف بالنزهة.

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة، بشارع جسر السويس دائرة القسم، اشتبه في دراجة بخارية "توك توك" يستقلها ثلاثة أشخاص، وفور مشاهدتهم للقوات لاذوا بالفرار بالدراجة، فقام الضابط بمطاردتهم وتمكن من استيقاف الدراجة وضبط قائدها، وتبين أنه يدعى "أحمد. ك"، 20 سنة، سائق توك توك، وضبط بحوزته حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي 22 جنيه، هاتف محمول، وبعض المتعلقات الشخصية بينما لاذ آخران بالفرار .

وأثناء الفحص حضرت "فاطمة. م"، 40 سنة، حاصلة علي ليسانس آداب، والتي تعرفت على المضبوطات، وقررت بأنها حال سيرها مترجلة بالشارع محل الضبط فوجئت بقيام المتهم المضبوط، والهاربان بخطف حقيبة يدها، ولاذوا بالفرار بالدراجة واتهمتهم بالسرقة .

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بمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغة أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلاً من "أحمد. ع"، 20 سنة، عاطل، و"حسن. ا"، 19 سنة، عاطل.

تم بإرشاده ضبط المتهمان الثاني والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول .

بتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة واعترفوا بارتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط الهاتفان المستولى عليهما من المجني عليهما الثاني والثالث وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهموهم بالسرقة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.