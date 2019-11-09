ضبط موظف بمحليات المنصورة سهل لمواطنين بناء عقارات على أراضي زراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على موظف بوحدة محلية بالمنصورة، لاستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع 7 أشخاص، وتمكينهم من البناء على أراضي زراعية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بكوم الدربي التابعة لمركز ومدينة المنصورة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع 7 أشخاص، وتمكينهم من البناء على أراضي زراعية "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات بالمخالفة للقانون المشار إليه، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مركز ومدينة المنصورة، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع.
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