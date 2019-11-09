ضبط موظفين بإحدى النقابات بالدقهلية بتهمة تحصيل أموال دون وجه حق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة اثنين من موظفي النقابات بالدقهلية لقيامهما بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.

تفاصيل الواقعة بدأت بمعلومات وردت لرجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع شرق الدلتا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام لجنتين نقابيتين بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وأن وراء ارتكاب ذلك النشاط اثنين من المشرفين بكلتا اللجنتين.

وأضافت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجان النقابية، وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل اعتماد تغيير المهنة للمواطنين باستمارات الرقم القومي وختمها بخاتم اللجنتين النقابيتين وضمهم كأعضاء باللجنة، مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

Advertisements

وتأكد ذلك بسؤال كل من مدير الشؤون القانونية بمديرية القوى العاملة، ومدير إدارة شؤون المنظمات النقابية بمديرية القوى العاملة بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما بمقر عملهما.

وعثرت القوات بالمقرين على 2 أكلاشيه منسوب صدورهما للجنتين نقابيتين إحداهما بالجيزة والأخرى بدكرنس، و1007 استمارات عضوية باللجنة النقابية، ودفتر تحصيل مبالغ مالية منسوب صدوره لذات اللجنة النقابية بالجيزة، و203 طلبات عضوية بإحدى الجمعيات الخيرية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ودفتر تحصيل مبالغ مالية منسوب صدوره لإحدى النقابات، وتفويض باسم المتهم الثاني من إحدى اللجنان النقابية الموقوف نشاطها، ومجموعة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي خاصة بضحاياهما.

بمواجهه المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.