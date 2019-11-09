بالصور.. مكتب المكافحة يضبط 69 قضية مخدرات بمحيط المدارس والجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت.

على مدار ثلاثة أيام أسفرت نتائج جهود الحملة عن ضبط 69 قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 85 متهماً، وبحوزتهم 10,400 كيلو جرام بانجو، 15,220 كيلو جرام حشيش، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,572 كيلو جرام، 550 جرام من مخدر الإستروكس، 30 جرام أفيون، 20 جرام من مخدر الآيس، 7163 قرص مخدر لعقار الترامادول، 23 قرص مخدر لعقار الإكستاسي، 639 قرص وأمبول مؤثر.

كما تم ضبط مبلغ مالي بحوزة المتهمين قدره (84,845 ألف جنيه- 87 هاتف محمول- 8 سيارات، 8 دراجات نارية، 15 قطعة سلاح أبيض، 6 ميزان، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، قنينة زجاجية للتعاطي، ماكينة كهربائية للصق الأكياس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.