بداخلها حشرات وفطريات.. إحباط تهريب 43 ألف طن ذرة بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت شرطة ميناء دمياط البحري في إحباط تهريب 43 ألف طن ذرة صفراء غير صالحة للاستخدام، قادمة من إحدى الدول الأجنبية، قبل طرحها في الأسواق.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحري بالإدارة العامة لأمن الموانئ قيام إحدى شركات التجارة والتوريدات ومقرها محافظة الجيزة، باستيراد رسالة مشمولها "ذرة صفراء" بوزن 43،152،774 طن، من إحدى الدول الأجنبية مُخزنة بمخزن الشركة بمنطقة الصوامع بالميناء استعداداً لطرحها بالأسواق المحلية، ووجود حشرات وفطريات بداخلها مما يشكل خطر على الصحة العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة مكون من أمن الموانئ والجمرك والحجر الزراعي والرقابة على الصادرات والواردات؛ لفحص مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن وجود كمية بوزن 19،960،740 ألف طن بها إصابات بالعفن وتكتلات متحجرة ووجود حشرات حية نتيجة سوء التخزين ما يشكل خطراً على الصحة العامة بالمخالفة للقانون، وقدرت قيمة الشحنة الفاسدة بمبلغ 4،000،000 4 ملايين دولار أمريكي.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.