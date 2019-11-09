القبض على تشكيل عصابي لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على سيدتان وسائق كونوا تشكيل عصابي لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة في منطقة الخليفة.

أثناء مرور المقدم أحمد قدري، مباحث قسم شرطة الخليفة، والنقيب كريم خضر، معاون المباحث، بميدان الإشارة دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كل من "حسام" سائق، و"سعاد"، ربة منزل، و"هدى"، ربة منزل، شقيقة زوج الثانية، حال استقلالهم السيارة رقم (أ ب 8154 ماركة لادا موديل 2018م)، موكا اللون "قيادة الأول"، ويعمل عليها كسائق بشركة توصيل، وبحوزتهم مبلغ مالي 20 ألف جنيه مجهول المصدر.

وبمناقشتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب المغافلة عن طريق قيام المتهمتان الثانية والثالثة بمغافلة المجني عليهم وقيام المتهم الأول بانتظارهما بالسيارة قيادته لتسهيل هروبهم وأن المبلغ المالي من متحصلات واقعتي سرقة علي النحو التالي سرقة مبلغ مالي 17.500 جنيه من داخل محل لتجارة الجملة كائن 10 شارع الخضيري دائرة قسم شرطة السيدة زينب ملك سعيد سرقة مبلغ مالي 2.500 جنيه من داخل فرع قطونيل كائن شارع صبري أبو علم دائرة قسم شرطة قصر النيل من محمد مدير الفرع.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وقررا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.