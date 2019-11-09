"حرمتنا من الميراث".. كشف لغز مقتل سيدة مُسنة على يد زوج ابنتها وحفيدها بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالفيوم لغز مقتل سيدة مُسنة بمسكنها بالفيوم وضبط مرتكبي الواقعة.

ورد بلاغ لمركز شرطة إبشواي بمديرية أمن الفيوم بشأن العثور على جثة "ربة منزل" مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر بمسكنها بعزبة المرج بدائرة المركز، وتبين أنها مقيمة بمفردها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالفيوم أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة كل من "حفيد المجني عليها، والده مزارع، زوج ابنة المجني عليها، ومقيمان بذات الناحية".

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليها لحرمانها الأول وأشقائه من ميراثهم المستحق لهم في المنزل الذي تقيم به وأرض زراعية عقب وفاة والدتهم "ابنة المجني عليها" حيث توجها إلى منزلها وقام الأول بالدلوف بداخله والتعدي عليها بسكين أعده مسبقاً محدثاً إصابتها بعدة طعنات واستعان بسكين آخر وفأس صغيرة وهشم رأسها حتى أودى بحياتها بينما تولى الثاني "والده" مراقبة الطريق والمكان، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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