بأسلوب التصدي.. ضبط "هاكرز" اخترق حسابات المواطنين واستولى على أموالهم بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أموال أجانب من خلال الاستيلاء على بياناتهم بطرق احتيالية لمواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي إحدى شركات الشحن بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع الشركة الإلكتروني طالباً فتح حساب للاشتراك بخدمة "تسوق واشحن" التي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الالكتروني الخاصة بالعميل على أن يتم شحنها من خلال شركة الشحن وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمحل إقامته، وأضاف بورود اعتراضات بنوك أجنبية لاستخدام بطاقات دفع إلكتروني تخص عملائهم في سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراءها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد قيمتها والتي تقدر بأربعين ألف جنيه مصري لإتمامها بموجب الاحتيال والاستيلاء على بيانات عملائهم، مما عرض الشركة المُبلغة لأضرار مادية ومعنوية جسيمة .

ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص، 22 سنة، مقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، إذ قام المذكور بالاشتراك مع آخرين في استخدام برامج القرصنة واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء والضحايا وهو ما يعرف بأسلوب التصدي "PHISHING" واستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسوق الإلكتروني بالخارج وشحنها للبلاد واستلامها من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المذكور بمسكنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه وأنه يمارس نشاطه الإجرامي في مجال القرصنة على المواقع والبرامج الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والدخول على بعض البرامج الخبيثة باستخدام أكواد وشفرات معينة باستخدام جهاز كمبيوتر يحتفظ به بمسكنه وأنه تمكن من الحصول على بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال تداولها مع بعض الأشخاص المترددين على هذه المواقع واستخدام بيانات تلك البطاقات في إجراء العديد من العمليات الشرائية على بعض مواقع التسوق الإلكتروني وسداد رسوم الشحن والجمارك على تلك المنتجات باستخدام بيانات تلك البطاقات المستولى عليها بطرق احتيالية، وضُبط بإرشاده (هاتف محمول-جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب") بفحصهما تبين أنهم مُحملين بالعديد من الملفات التي تشمل ما يلى :

العديد من الرسائل الخداعية يقوم المتهم بإرسالها لضحاياه على حساباتهم الإليكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل على بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني الخاصة بهم بأسلوب احتيالي "PHISHING"، العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت، العديد من المحادثات والدردشة المتبادلة مع آخرين تتضمن العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها وتشمل "رقم البطاقة- تاريخ الانتهاء- الرقم الخاص بعمليات الشراء عبر الإنترنت".

كما عُثر على العديد من الرسائل الموجهة لشركات التسوق الإلكتروني بطلب شراء منتجاتها وخصم القيمة من حساب البطاقات المستولى عليها، صورة خطاب تفويض منسوب صدوره لشركة شحن للجمارك بتفويض المذكور لاستلام الشحنات، برنامج الفوتوشوب المستخدم فى إجراء تعديلات وإضافة على الصور، العديد من صور جوازات سفر وبطاقات تحقيق شخصية للعديد من الأشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.