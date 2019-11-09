القبض على 8 متهمين بحوزتهم أسلحة وذخيرة بحملة أمنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط حائزي ومروجي الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة بأنحاء المحافظة. وأسفرت الحملات عن ضبط 8 متهمين بحوزتهم بندقية خرطوش ماركة بامب أكشن، وطبنجة، و7 فرد خرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلى ضبط 6 طلقات بدون ترخيص. وبمواجهة المتهمين بحيازتهم للأسلحة النارية اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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