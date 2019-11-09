مصر | ننشر تقرير اللجنة الهندسية بشأن عقار بولاق المنهار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تقرير اللجنة الهندسية بشأن عقار بولاق المنهار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت النيابة العامة، تقرير اللجنة الهندسية المكلفة عن العقار 4 المنهار بحارة الفرماوي، بشارع درب نص في منطقة بولاق أبو العلا، وجاء في التقرير أن المنزل قديم ومتهالك وكان يجب أن يتم إخلاؤه من قبل والحي أمر بذلك في وقت سابق بسبب تصدع جدران المباني، وإعادة ترميمه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغًا من الأهالي، بحارة الفرماوي، مفاده تصدع جدار العقار رقم 4، حيث إنه آيل للسقوط.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبمعاونة رجال الحي، تم إخلاء العقار من السكان، والتحفظ عليه، لحين إجراء ترميم لأساس العقار.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.