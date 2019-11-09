مصر | الوداع الأخير.. تشييع جثمان الطالبة شهد من مسجد النصر بالعريش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداع الأخير.. تشييع جثمان الطالبة شهد من مسجد النصر بالعريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع الآلاف اليوم بمنطقة العريش بسيناء، لتودع ابنتهم الطالبة "شهد.أ.ك"، لإتمام مراسم الجنازة والصلاة بمسجد النصر بالعريش.



وجاء ذلك بعد أن صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان "شهد" الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والتي عثر على جثتها عصر أمس الجمعة في مياه نهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، حيث إن شهد قد تغيبت عن منزلها منذ عدة أيام، وبعد فشل العثور على شهد حرر أقاربها محضرًا فى قسم الشرطة حتى تم العثور على جثة شهد.



وكما كشفت تحقيقات نيابة الوراق في الجيزة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام، أن إسفكسيا الغرق وراء وفاة طالبة الصيدلة بجامعة قناة السويس شهد أحمد، وأكدت النيابة أنه "لا توجد شبهة جنائية وراء الوفاة، إذ لم يكن هناك إصابات ظاهرية على الجثمان بعد العثور عليه بمياه النيل في الوراق، كما أن الفتاة عثر عليها بملابسها كاملة".