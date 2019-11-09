مصر | حبس خادمة وربة منزل لسرقتهما شقة موظف في الجمالية

وأدلت المتهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة وقالت "نهى.ح" 25 سنة تعمل خادمة لدى المجني عليه وأنها كانت على علم بمكان الفلوس وبمواعيد دخول وخروج المجني عليه ويوم الواقعة اختمرت في ذهنها فكرة شيطانية عند خروج المجني عليه وقامت بسرقة علبة بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية وأنها استعانت بالمتهمة الثانية في بيع المسروقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة ـ دائرة القسم، مفادها قيام سيدتان بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وانتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما خادمة وربة منزل، وبحوزتهما مشغولات ذهبية.



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، واقر بانه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.