مصر | مفاجأة حول قضية العثور على جثة شهد بـ"نيل الوراق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة حول قضية العثور على جثة شهد بـ"نيل الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النيابة، بشمال الجيزة، في واقعة العثور على جثة شهد أحمد الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة بجامعة السويس بالإسماعلية، بنيل الوراق بالجيزة، أنه منذ فترة كانت الفتاة مخطوبة لأحد الأشخاص، ولكن الخطبة تم فسخها، مرجحًا أن ذلك قد يكون السبب في اكتئابها، والتي أكد والدها إنها كانت قد أصيبت بها.

وكان أفاد مصدر، أن أبناء سيناء بالقاهرة سوف يؤدون صلاة الجنازة عليها، بمسجد الهجرة بالهايكست، وكانت قد صرحت النيابة بدفن جثة الفتاة.