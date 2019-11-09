مصر | مزايا يحرم منها السجين لجرائم معينة.. تعرف عليها

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وأشار، إلى أن المادة ٢٥ من قانون العقوبات نصت على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا منها:
أولا: عدم القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: عدم التحلي برتبة أو نيشان.
ثالثا:كما يحرم من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا: عدم بقائه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو مجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
وأوضح والخبير القانوني، أن المسجون خلال مدة عقوبته لا يجوز له إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامتة ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية.
وأشار، إلى أن أموال المحكوم عليه ترد إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إرادته.