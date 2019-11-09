مصر | ضبط وإحضار لمتهمين اشتركا في سرقة 806 آلاف جنيه بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط وإحضار لمتهمين اشتركا في سرقة 806 آلاف جنيه بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بضبط وإحضار عاطلين اشتركا في تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لسرقة 806 آلاف جنيه من داخل سيارة في المقطم.

وكانت النيابة قررت فى وقت سابق بحبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة المقطم، بأن "ر.م.ع"46 سنة صاحب شركة مقاولات أثناء صرف مبلغ مالي 806 ألف جنيه من البنك الأهلي، توجه لمسكنه مستقلا السيارة ملكه رقم "ج هـ ماركة جيب شيروكى موديل 2016م سوداء اللون"، وركنها أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالي، وعقب عودته إليها اكتشف كسر زجاج الهواية الخلفي الأيسر وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

Advertisements

ووردت معلومات لفريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "خ. ع"، 36 عامًا،عاطل، "ا. م"، 57 عامًا، ميكانيكي، "ه. س"، 45 عامًا، ربة منزل، "ا. م"، 45 عامًا، عاطل، "م. ا"، 33 عامًا، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 3 منهم وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة باسلوب " التتبع " وكسر زجاج السيارة باستخدام " بوجيه ".

وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.