أخبار مصر | عاجل.. "السيسي" يشدد على الموضوعية التامة لانتقاء العنصر البشري لجهاز الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "السيسي" يشدد على الموضوعية التامة لانتقاء العنصر البشري لجهاز الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمام وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ناقش خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة عدداً من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، فضلاً عن بعض الشؤون العامة المتعلقة بتاريخ مصر وما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كافة المجالات.

وأعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من وعي وإدراك سليم من جانب المتقدمين الجدد من شباب مصر لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومي ولحرصهم على نيل شرف الإنضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولية وطنية عظيمة ومواصلة العطاء جيلاً بعد جيل.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنالرئيس شدد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند إنتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة، لإعداد جيل قادر على مواجهة كافة التحديات والقيام بأداء رسالته بأفضل ما يكون الأداء.