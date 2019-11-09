أخبار مصر | ١٧ نوفمبر.. بدء الدراسة للفرقة الأولى بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ١٧ نوفمبر.. بدء الدراسة للفرقة الأولى بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ الدراسة للفرقة الأولي بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات بجنوب سيناء للعام الدراسي ٢٠١٩، ٢٠٢٠ اعتبارا من الأحد ١٧ نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك بعد تصديق اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، على زيادة عدد فصول الفرقة الأولى بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات بجنوب سيناء وقبول جميع الطلبة والطالبات الناجحين في الاختبارات المقررة للقبول بالمعهد.

وتناشد إدارة التدريب بالمديرية الطلبة والطالبات الناجحين في الإختبارات المقررة للقبول بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات للعام الدراسي ٢٠١٩، ٢٠٢٠ م سرعة التوجه لمعهد التمريض خلال الفترة من الإثنين ١١ نوفمبر وحتي الخميس ١٤ نوفمبر الجاري لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وهي كالأتي: -

- ملف تقديم، أصل شهادة الميلاد، أصل شهادة الإعدادية، ٨ صور شخصية للطالب والطالبة، ١٠ ظرف جواب، ٣ حافظة بلاستيك، ٥٩ جنيه مصروفات.

