أخبار مصر | بمشاركة 23 طبيبًا أمريكيًا وكنديًا.. "روتاري مصر" يطلق قافلة طبية في "أسوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة 23 طبيبًا أمريكيًا وكنديًا.. "روتاري مصر" يطلق قافلة طبية في "أسوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت المنطقة الروتارية 2451 تحت رعاية الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة قافلة طبية بمشاركة 23 طبيبًا أمريكيًا وكنديًا تحت عنوان قافلة علاج الشفة الأرنبية وشق الحلق بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة أسوان ومنظمة الإبتسامة الجميلة بولاية سان فرانسيسكو، والمقرر إستمرار فعالياتها من 3 لـ 15 نوفمبر لإجراء الفحوصات الطبية وأكثر من 150 عملية جراحية للمواطنين الأشد احتياجًا، جاء ذلك خلال استقبال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وفد المنطقة الروتارية 2451 الذي ضم الدكتور شريف والى محافظ المنطقة والدكتورة إيمان سلام رئيس لجنة القوافل الطبية بالروتاري وحسن الروبي رئيس نادي روتاري أسوان.

في هذا السياق، أكد الدكتور شريف والي، حرص الأندية الروتارية على تقديم الخدمات المجتمعية والإنسانية في مختلف التخصصات وبكافة المحافظات من خلال التعاون مع الهيئات والجهات المعنية الرسمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن القوافل العلاجية التي تضم الخبراء والإستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من داخل وخارج مصر تأتي في المقدمة تقديرًا لمساهمتها الفاعلة في تخفيف الآلام عن المواطنين.

وتابع، قافلة علاج الشفة الأرنبية وشق الحلق تسعى لإجراء 150 عملية وتضم 23 طبيبًا أمريكيًا واستراليًا إضافة إلى الطلبة المتميزين في كلية ومعهد التمريض بجامعة أسوان وحوالي 81 من الممرضات والممرضين الذين حصلوا على تدريبات منذ بداية القافلة هذا بالأضافه إلي شباب IFS الذي حضر خصيصا لتنظيم القافله العلاجية الأولي للشفه الارنبيه.

كما تحدث "والي" عن "قافلة مستشفى الخير العائم" المقرر إطلاقها بالتعاون مع وزارة الصحة وهى عباره عن باخرة تجوب صعيد مصر من أسوان للجيزة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للآلاف من المواطنين مجانًا، وتتضمن خدماتها الطبية مجالات الأطفال والسمعيات والأنف والأذن والحنجرة والصحة الإنجابية والقلب والرمد والسكر والغدد الصماء والجلدية والعظام والأطراف الصناعية والتغذية والأسنان والحساسية والمناعة ومعامل للتحاليل الطبية ووحدة للأشعة تضم "موجات صوتية على القلب" وسونار فضلًا عن وجود صيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما أنها تستهدف الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد وضعف السمع وأمراض الأذن والعيون وسرطان الثدي وسكر الأطفال.

فيما أشاد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بالدور الذي تلعبه الأندية الروتارية في خدمة المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحرصها على تقديم الخدمات الصحية المتكاملة بالجودة التي من شأنها المساهمة في الإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين وكذلك التخفيف عن المواطنين.