أخبار مصر | وزير القوى العاملة: بدء الدورة الثانية بـ 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالقرى في إطار مبادرة "حياة كريمة "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: بدء الدورة الثانية بـ 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالقرى في إطار مبادرة "حياة كريمة " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مديريات القوي العاملة بالوادي الجديد، والفيوم، والدقهلية، وسوهاج من خلال 4 وحدات متنقلة الدورة الثانية للتدريب بقري هذه المحافظات، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بالقرى والنجوع بهذه المحافظات.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أطلق المرحلة الأولى من إعادة تجديد وتشغيل الوحدات في 21 سبتمبر الماضي لتجوب قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

وأعلن الوزير، أنه تم اختيار المتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بعد إجراء اختبارات للمتقدمين، حيث تم اختيار 15 متدربة على هذه المهنة، وتستمر المديريات في تلقى طلبات المتقدمين للتدريب على مهنتى كهربائي تركيبات وسباكة وأعمال صحية ، حتى استكمال العدد المطلوب لكل دورة منهما.

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وقال "سعفان" إن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى 27 وحدة لتغطية جميع محافظات مصر.

وأكد الوزير أن وزارة القوى العاملة تهتم كل الاهتمام بملف التدريب وتطويره وتحسينه دائمًا فى الفترة الحالية والمستقبلية ، لما له من أهمية قصوى وارتباط وثيق بالتشغيل خاصًة فى ظل هذا التسارع الكبير فى احتياجات سوق العمل.

وأشار إلي أنه سيتم تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل فى كل دورة تدريبية بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات" كى يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم فى توفير حياة كريمة له ولأسرته.