أخبار مصر | محافظ الجيزة ووزير الري يتابعان أعمال تطوير جسر ترعة المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة ووزير الري يتابعان أعمال تطوير جسر ترعة المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءاً مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري حيث تناول اللقاء عدد من الملفات الهامة على رأسها تطوير جسر ترعة المريوطية وتجميل المناطق المحيطة بما يعود بالنفع على المواطنين بالجيزة.

وأكد وزير الري أنه من المخطط إنشاء سور حضاري بطول مسافة التجميل البالغة 2.800كم علي جسر ترعة المريوطية للحفاظ على المجرى المائي من التلوث إضافة إلي إنشاء حائط دبش مائل على جانبي المجرى من الجانبين لإعطاء منظر جمالي للمجرى وأيضا للمحافظة على الجسور من الإنهيارات مؤكداً على القيام بتجريف الجزء المردوم من المجرى بطول حوالى 1كم.

ومن جانبه أكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي في ضوء حرص الدولة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على تلك المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية.

وأكد على التعاون الكامل مع وزارة الرى لتغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الإزدحام المروري وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية وذلك بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.

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لافتاً أن الأعمال تأتي بالتزامن مع خطة التطوير التي تنفذها المحافظة لطريق المريوطية حيث جاري رصف وتوسعة الطريق لتحقيق سيولة للمنطقة والتسهيل على قائدي المركبات في الوصول إلي الطريق الدائري.

وقد شهد لقاء وزير الري ومحافظ الجيزة إستعراض الدراسة الخاصة بتجميل مصرف المحيط (المريوطية) بهندسة صرف الهرم من الكيلو 23.00 حتى الكيلو 26.00 (دائرى المنيب – جنوباً) بالإدارة العامة لصرف شمال الجيزة التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وتشمل تلك الأعمال تغطية جزء من المصرف لإيجاد موقف بديل للسرفيس بعيدا عن نهر الطريق السياحي على جانبي محور المريوطية.

ووجه كلاً من الدكتور عبد العاطى واللواء أحمد راشد بسرعة إنجاز الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام هذا المشروع لخروجه بالشكل الأمثل مؤكدين على أهمية المشروع لما سوف يحدثة من نقلة حضاريا بالمنطقة.