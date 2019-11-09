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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة ضد الإرهاب بدير الأنبا صموئيل لإحياء ذكرى شهداء الهجوم الإرهابي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم المئات مسيرة دينية ضد الإرهاب، لإحياء ذكري شهدائهم داخل دير الأنبا صموئيل غرب مركز العدوة شمال المنيا، في الذكرى الأولي للهجوم الإرهابي على حافلتين كانتا تقل أقباط لزيارة الدير والتبارك، في نوفمبر من العام الماضي مما أدي إلى استشهاد 7 وإصابة 18 آخرين.
انطلقت المسيرة يتقدمهم الأنبا باسيليوس، رئيس والأسقف العام للدير من إمام كنيسة الشهداء داخل الدير وحتي مقابر الشهداء بطول 200 مترا، رفعت خلالها صور الشهداء ورددت الترانيم الدينية والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة .
كما حرصت أسر الشهداء على تنظيم وقفة بموقع الهجوم الإرهابي، والذين يعتبرونه نصب تذكاري لضحاياهم، رافعين الصور ومرددين الترانيم الدينية.
وقالت ميرفت معوض، زوجه الشهيد صابر سوريال، أنها اصطحبت أطفالها الأربعة وآخرين منذ الصباح الباكر من منزلهم في مدينة بني مزار، آلي الدير حيث بدأت الرحلة الخامسة صباحا حيث التوافد بمدخل طريق الدير، ثم السير 12 كيلومترا، حيث الوقوف أمام النصب التذكاري للشهداء، ثم استكمال الرحلة ألي الدير حيث زيارة مقابر الشهداء، ثم الحضور في قداس إحياء ذكري الشهداء، ثم زيارة مغارة الأنبا صموئيل .
كان الأنبا باسيليوس، رئيس والأسقف العام للدير، قد ترأس قداس أمس الجمعة بحضور الرهبان وكهنة وقساوسة وأسر الضحايا، قداس الذكرى السنوية الأولي للشهداء
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