شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصري يفوز بالجائزة الدولية للتميز بالجهاز الهضمي والكبد لعام 2019 من الهند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الدكتور سعيد شلبي، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا السابق، على الجائزة الدولية للتميز في الجهاز الهضمي والكبد لعام 2019 من جامعة كانبور بولاية أوتار براديش بالهند.

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وقال الدكتور سعيد شلبي- في تصريح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، السبت: «إنه تسلم تلك الجائزة العلمية على هامش مشاركته في فعاليات (مؤتمر الصحة والعافية) بجامعة كانبور في الهند، حيث أعلنت جوائزها بمجال الطب، معربا عن سعادته بهذا التكريم من أعرق الجامعات الهندية بولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية في الهند، ورفع اسم مصر في المحافل العلمية الدولية، منوها بأن اختياره للجائزة يعد تقديرا لمصر وعلمائها».

وأضاف أنه تم منحه تلك الجائزة على مجمل أبحاثه العلمية المنشورة المتميزة، والتي تتجاوز 135 بحثا، وحصوله على 3 براءات اختراع لعلاج (فيروس سى) مقبولة بمكتب براءات الاختراع الامريكية، إلى جانب مشاركته في العديد من المشروعات البحثية الدولية والمحلية ومجلة المركز القومى للبحوث المحلية، والتي نجح في تحويلها لمجلة دولية تصدر عن طريق دار النشر العلمية العالمية (سبرنجر).

وهذه الجائزة ليست الأولى التي يحصل عليها الدكتور سعيد شلبى من الهند؛ حيث حصل على الميدالية الذهبية عام 2017 من جامعة (لكنو)، وجائزة إنجازات العمر التقديرية عام 2011، وجائزة المرجعية العلمية في الطب التكميلي عام 2015 من جامعة (لكنو) أيضا، وجائزة كبار الأطباء في الطب عام 2008 من جامعة (رانشى).