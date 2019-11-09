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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أمين شرطة أثناء إنقاذ قطة عالقة بين جدران إحدي العقارات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بالشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم، بكسر في الساق أثناء التوجه لإنقاذ قطة عالقة بين جدران أحد العقارات المهجورة بمنطقة الفراخة بمدينة الزقازيق .
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى لشرطة النجدة، بوجود قطة عالقة بأحد الطوابق العليا المهجورة من السكان بمنطقة الفراخة بمدينة الزقازيق .
وتوجهت على الفور قوة من الحماية المدنية بالشرقية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إنقاذ القطة، بينما أصيب أمين شرطة بكسر بالساق اثناء مزاولة عمله، إثر تعرضه للتزحلق من على السلم، وتم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
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