شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طرق صحراوية لساعتين بسبب الشبورة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الشبورة المائية في إغلاق عدد من الطرق السريعة الصحراوية، في الساعات الأولى من صباح أمس، لعدة ساعات، إذ نصبت خدمات المرور بوزارة الداخلية صدادات حديدية وأقماع لإغلاق الطرق، حفاظاً على سلامة المواطنين، قبل إعادة فتحها مرة أخرى أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في اتجاه الإسكندرية بدءا من الرست، وفي اتجاه القاهرة بدءا من بوابات الرسوم بمرغم، مرورا باتجاه الإسكندرية قادماً من وادي النطرون، ونسقت مع مديريتي أمن المنوفية والبحيرة.

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وفي بني سويف، أغلق طريق الجيش من بوابات بني سويف، في اتجاه الكريمات، وتم التنسيق لإغلاق الطريق من الكريمات باتجاه بني سويف.

كما أغلق الطريق الشرقي القديم من أسيوط حتى بني سويف لمدة ساعتين، وأعيد فتح الطرق أمام حركة السيارات بعد ساعتين عندما انقشعت الشبورة وعادت مستويات الرؤية الأفقية لمعدلاتها الطبيعية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.