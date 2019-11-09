شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوبًا.. والقاهرة 29 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهاراً لطيف ليلاً. وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين .

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلي الأحمر شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «20 – 29»، إسكندرية «19- 27»، قنا «16- 31»، الأقصر «19– 31»، أسوان «19– 32» .