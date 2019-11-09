شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يزور أكاديمية الشرطة.. ويتابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة في إطار اهتمامه وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية، بحضور محمود توفيق، وزير الداخلية، وعددا من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ناقش خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة عدداً من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، فضلاً عن بعض الشؤون العامة المتعلقة بتاريخ مصر وما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كافة المجالات.

وأعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من وعي وإدراك سليم من جانب المتقدمين الجدد من شباب مصر لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومي ولحرصهم على نيل شرف الإنضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسؤولية وطنية عظيمة ومواصلة العطاء جيلاً بعد جيل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة، لإعداد جيل قادر على مواجهة كافة التحديات والقيام بأداء رسالته بأفضل ما يكون الأداء.

الرئيس السيسي يزور أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات لجنة كشف الهيئة للمتقدمين

الرئيس السيسي يزور أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات لجنة كشف الهيئة للمتقدمين

الرئيس السيسي يزور أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات لجنة كشف الهيئة للمتقدمين

الرئيس السيسي يزور أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات لجنة كشف الهيئة للمتقدمين