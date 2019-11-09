شكرا لقرائتكم خبر عن المولد النبوى.. المفتى يهنئ شعب مصر والأمة الإسلامية بميلاد الرسول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف فى كلمة مسجلة عبر صفحة دار الإفتاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسدت الرحمة وتجسد الحنان وتجسدت المودة والرفق فى شخصه صلى الله عليه وسلم .
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