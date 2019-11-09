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المولد النبوى.. المفتى يهنئ شعب مصر والأمة الإسلامية بميلاد الرسول.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، كلمة للأمة بمناسبة الاحتفال بالـ مولد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذه المناسبة هامة وغالية وعزيزة على نفوسنا، فلقد كان رسول الله صلى الله على وسلم نموذجا كريما بكل وقفاته رحيما بكل أمته. 

 

وأضاف فى كلمة مسجلة عبر صفحة دار الإفتاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسدت الرحمة وتجسد الحنان وتجسدت المودة والرفق فى شخصه صلى الله عليه وسلم .

 

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