شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات لمتابعة حركة المرور بالطرق وقت الشبورة بعد تحذيرات الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ، وتعمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء علاء متولى، مدير الإدارة العامة للمرور، ستنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.

كما حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيتم الدفع بخدمات مرورية إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة، من أجل عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التى تقع نتيجة انخفاض السرعات الضروري، و لن يتم إجراء اى عمليات غلق أى طريق ما دامت الأحوال الجوية لا تسمح بالمرور، حرصا على سلامة المواطنين.

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