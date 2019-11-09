شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 36 قرار غلق وتشميع وإزالة للمخالفات بمدينتى بدر والعبور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، حملة لتنفيذ عدد 16 قرار غلق وتشميع وإزالة للمخالفات بالمدينة، كما تم تحرير 10 محاضر للمخالفين بمنطقة الحى الأول بالمجاورات الثانية والخامسة، وذلك بالتنسيق بين شرطة التعمير وإدارة الأمن، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.
من جانبه، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تنفيذ عدد (20) قرار غلق وتشميع للبدرومات والمحال المخالفة بقطع أراض سكنية وعددِ من المولات بالحي الثاني بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المخالفات وأمن جهاز المدينة وشرطة التعمير، كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.
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