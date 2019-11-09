شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عروس وإصابة العريس فى تصادم دراجتهما النارية مع لودر بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت عروسة مصرعها بمركز طلخا بالدقهلية، وأصيب العريس بإصابات بالغة، عقب عقد القران بساعات بعد اصطدامهما بلودر، أثناء استقلالهما دراجة نارية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم بين لودر ودراجة نارية بمدخل قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن اللودر اصطدم بالدراجة وكان يستقلها محمود عطية وعروسه غالية يوسف، وذلك بعد عقد قرانهما بساعات.

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تم استدعاء سيارات الإسعاف، و نقلهما للمستشفى، حيث لفظت العروس أنفاسها الأخيرة، فيما يرقد الشاب بحالة خطرة بالمستشفى، جارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.