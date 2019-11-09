شكرا لقرائتكم خبر عن المولد النبوي .. الاحتفال به شاهد على الحب والتعظيم والان مع تفاصيل الخبر
المولد النبوي الشريفوالمراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي : أن يقصد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد فى مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا.
وعن بُرَيدة الأسلمى رضى الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فى بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّى كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِى، وإلَّا فلا" رواه الترمذى، فإذا جاز ضرب الدُّفِّ فرحًا بقدوم النبى صلى الله عليه وآله وسلم سالِمًا، فجواز الاحتفال بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا أولى.
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