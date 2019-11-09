شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: المسلمون يحتفلون بـ المولد النبوي ولا يلتفتون إلى الجاهلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت دار الإفتاء المصرية فيديوموشن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان "ماذا يعنى الاحتفال بـ المولد النبوي ".

وقالت دار الإفتاء "من قديم الزمان كان المسلون ولا يزالون يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستمعون إلى جهل الجاهلين ولا يتلفتون إلى إنكار المنكرين، فهذه الذكرى العطرة تحيى فى قلوب الناس من درس من معالم الخير".

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مولد النبي صلى الله عليه وسلم

وتابعت: "حيث يجتمع المسلمون فى هذه المناسبة الطيبة لإعلاء القيم المحمدية وتحقيق السلام والتسامح يستلهمون من سيرته صلى الله عليه وسلم معانى الحق والجمال ويجددون فى قلوبهم مبادئ التعايش وحب الوطن والسعى لعمارة الأرض كما قرر المولى عز وجل "هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا".

واختتمت دار الإفتاء: "هكذا يعيد المسلمون بإحياء هذه الذكرى بث الطاقة الإيجابية للنهوض بأوطانهم ويمدون يدهم بالسلام إلى غيرهم تحقيقا لروح النبوة وهدف الرسالة: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ".