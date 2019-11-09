شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد تنفيذ المرحلة العاجلة برشيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة رشيد الجديدة، لمتابعة موقف البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من المدينة بمساحة 268 فداناً، واستعراض التنسيقات التي قام بها جهاز المدينة، والموقف التنفيذي لانتهاء المرحلة الأولي من مشروع الرمال السوداء بالمدينة، وكذا الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للمدينة، وأعمال الجسات التأكيدية بمناطق الإسكان بالمرحلة العاجلة.

كما تفقد المهندس علاء عبد العزيز، منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال الطرق، وأعمال تجهيزات الموقع لبدء تنفيذ مشروع الأبراج السكنية، وتم عقد اجتماع مع شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، وتم التأكيد على ضرورة التزام الشركات بالبرامج الزمنية لإنهاء المرحلة العاجلة من المشروع.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، والمشرف على منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، أنه تم عمل الميزانيات الشبكية لمدينة رشيد الجديدة بالكامل، وأعمال الجسات لطرق المرحلة الأولى من المدينة، وجارٍ إعداد مستندات الطرح لتلك المنطقة (شبكات مياه – شبكات صرف صحي – طرق – كهرباء)، كما تم عمل الجسات التأكيدية لـ27 عمارة (أرضي + 5 أدوار – 648 وحدة سكنية) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، وتم البدء في إجراءات طرحها وتنفيذ الأعمال بها، وكذا تم تسليم موقع بشاير الخير (4) للبدء في أعمال التنفيذ.

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وأشار رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، إلى أن المدينة تتمتع بموقع متميز يمتد من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غربا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة ادكو، كما تتميز بواجهتها الشاطئية بطول 10 كم تقريبا، وتبعد عن الساحل الدولي حوالي 5 كم، وقد صدر بإنشائها القرار الجمهوري رقم (117) لسنه 2019، بمساحة (3185.68) فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يخص منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، قال المهندس أحمد إبراهيم: تم البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المنطقة بمساحة 120 فداناً، وتشمل أعمال الطرق والمرافق (شبكات المياه والصرف الصحي)، وتم البدء في تجهيزات الموقع لتنفيذ 15 برجاً سكنياً (بدروم + أرضي + 12 دور – 780 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع متطلبات السوق العقاري)، مؤكداً أنه تم التشديد على الشركات المُنفذة للأعمال بوضع برامج زمنية مكثفة للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة له.

وأضاف المشرف على منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، أنه تم إطلاق الحملة الإعلانية لتسويق الوحدات بالشوارع الرئيسية بمدينة الاسكندرية، تحت اسم (صواري)، موضحاً أن التجمع العمراني "غرب كارفور" بالإسكندرية صدر له القرار الجمهوري رقم (225) لسنة 2019 بتخصيصه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة (417.63) فدان، لإقامة مشروعات تنموية سيكون لها أثر كبير على الملامح العمرانية بالمحافظة، وقد صدر القرار الوزاري رقم (812) بتاريخ 10/10/2019، بشأن اعتماد المخطط العام للمشروع، والذي يحتوي على مناطق سكنية واستخدامات مختلطة (إداري – تجاري – سكني – اجتماعي – ترفيهي)، وخدمات وطرق ومناطق خضراء، ويتميز موقع منطقة "غرب كارفور" بوقوعه على تقاطع جميع الطرق الرئيسية والحيوية التي تربط مدينة الإسكندرية (الطريق الصحراوي – الطريق الزراعي – الطريق الساحلي الدولي).