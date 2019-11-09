شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعقد ورشة عمل لدعم المشروعات الابتكارية والأفكار الواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد الدين حجازى الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول فعاليات ورشة العمل التى عقدت بين الجانبين المصرى والبريطانى على مدار يومى 5 – 6 نوفمبر الجارى، وذلك فى إطار الزيارات المتبادلة وورش العمل التى تعقد بصفة دورية بين الجانبين، بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة، ضمن برنامج التعاون "نيوتن – مشرفة".

وأوضح الدكتور عماد الدين حجازى، أن ورشة العمل أُقيمت من أجل دعم المشروعات الابتكارية والأفكار الواعدة لرفع الوعى بالبحث العلمى، بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال التطبيق الصناعى لمخرجات الأبحاث العلمية بمصر وذلك تطبيقاً لخطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم عرض بعض الابتكارات، وتم الاحتفاء بقصص النجاح وتكريم أصحابها، بعدما وصلت مخرجاتهم البحثية الناتجة عن التمويل لمشروعاتهم إلى مرحلة الإنتاج الصناعى وقابليتها للتطبيق والتسويق.

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وأكد حجازى، أن العمل على وصول الابتكارات الناتجة عن العمل البحثى للباحثين المصريين إلى حيز التنفيذ يعد أهم ما يستهدفه البرنامج بالتمويل الذى تمنحه هيئة تمويل العلوم و التكنولوجيا والابتكار للمشروعات البحثية الواعدة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين عبدالمعز منسق برنامج التعاون الدولى المصرى – البريطانى "نيوتن – مشرفة"، أن التدريب يعد جزءاً من البرنامج الذى يعد أكبر تمويل علمى مشترك بين مصر والمملكة المتحدة، حيث يشارك أيضاً فى دعم رسائل الدكتوراه وورش العمل والمشروعات البحثية بين باحثى الدولتين من أجل تطوير القدرة على البحث العلمى والابتكار والتى يمكن أن توفر مخرجاتها حلولاً للمشاكل التى يواجهها المجتمع والمساهمة فى نمو الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن البرنامج قام بتدعيم سفر 28 باحثاً من أصحاب المشروعات والابتكارات إلى المملكة المتحدة، للتدريب على التسويق ومعالجة القصور وتلافى المشكلات والعوائق التى قد تؤثر سلباً على التطبيق الصناعى للمخرجات البحثية.