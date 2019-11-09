شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رمزى يسى ونصير شمة وجالا الحديدى يحيون حفلا فنيا بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قاعة حسن حسنى بجامعة حلوان حفلا فنيًا تحت عنوان:" تلاقى الثقافات عبر الموسيقى"، تحت رعاية وحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وعدد العمداء ومستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية

وأكدت الجامعة فى بيان اليوم، أن الحفل تضمن فقرات فنية للفنان العالمى رمزى يسى عازف البيانو والفنان الشهير نصير شمة عازف العود المتميز ، ومطربة الأوبرا المتألقة جالا الحديدي "كارمن مصر" .

افتتح الحفل بكلمة الدكتور ماجد نجم، رحب فيها بالضيوف مؤكدا أن الأمسية الثقافية تعبر عن الفنون الراقية والأصيلة التى ترتقى بالمشاعر وتسمو بالوجدان وتنشر المحبة والسلام، حيث يضم هذا الحدث الفريد مزيجا من الفنون المصرية والعربية والعالمية.

وأبدى الفنان العالمى رمزى يسى سعادته بتواجده فى جامعة حلوان موضحا أن الموسيقى لغة عالمية عابرة للحدود ثم عزف مجموعة من المقطوعات العالمية على البيانو.

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وقدم الفنان نصير شمة نبذة عن تاريخ الموسيقى تحدث فيها عن عراقة آلة العود و أهمية الموسيقى عند القدماء كما تكلم أيضا عن الاستخدام العلاجى للموسيقى و تأثيرها على الحالة النفسية للإنسان و اتبع كلمته بعدد من الألحان الشرقية على العود.

وتحدثت الفنانة جالا الحديدي عن تاريخ أوبرا كارمن الفرنسية منذ بدايتها و مرورا بالتحديات التى واجهتها ثم مرحلة الانتشار و الوصول للعالمية، وقد قدمت المطربة فقرات غنائية غربية متنوعة.