شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفدًا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الامارات برئاسة جمال بن حويرب المدير التنفيذى للمؤسسة والمستشار الثقافى لحكومة دبى، والدكتور سامى كريشان منسق مشروع تحدى الأمية العربى 2030 التابع للمؤسسة ، بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، على ترحيبه بالوفد الإماراتى خلال زيارته لمصر، مشيداً بالدور الحيوى والهام الذى تقوم به المؤسسة بالوطن العربى والعالم على كافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، وأهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة خلال الفترة المقبلة فى ضوء العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات فيما يخص عدد من المجالات المهمة وعلى رأسها محو الأمية .

وشدد شعراوى على أن ملف محو الأمية أحد الملفات المهمة التى يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى على رأس أولوياته خلال الفترة الرئاسية الثانية لبناء الإنسان المصرى خاصة فى مجالات التعليم والصحة والقضاء على الأمية ، مؤكدًا أهمية ملف الأمية فى قضية التنمية لكونه عامل رئيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الوزارة تلعب دوراً متكاملاً فى التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة مشكلة الأمية، مؤكداً أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى القضاء على الأمية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه الإعلام والبرامج التليفزيونية والاذاعية ووسائل التواصل الاجتماعى لإيجاد منظومة متكاملة لمواجهة تلك المشكلة المهمة، وعرض خلال اللقاء أهم ملامح قضية الأمية فى المحافظات المصرية وخاصة التى تتركز فيها معدلات مرتفعة والنسبة بين الإناث والذكور وذلك طبقًا لما رصدته الهيئة العامة لتعليم الكبار .

وأشار شعراوى، إلى إمكانيات التعاون بين الوزارة ومؤسسة محمد بن راشد لمحو الأمية فى المحافظات وتنمية قدرات الفرد على القراءة والكتابة من أجل تحسين حياة الفرد وتحقيق التنمية المستدامة خاصة المرأة المعيلة والفتيات فى سن العمل والمتسربات من العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع مشروع تحسين الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة للسكان .

وخلال اللقاء عرض جمال بن حويرب لأهم المبادرات والأنشطة التى تهتم بها المؤسسة خاصة قضايا التنمية ودعم القواعد المعرفية ، وتوفير فرص للشباب العربى وإعدادهم للاقتصاد المعرفى وتشجيع ريادة الأعمال والبحث والابتكار وتعزيز فرص الحصول على التعليم الجيد ودعم إنتاج واكتساب ونشر مصادر المعرفة باللغة العربية .

وأكد حويرب، أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون المؤسسة لخدمة العرب جميعاً فى كل مكان ، وعلى رأس الدول العربية هى مصر التى تعتبر قلب الأمة العربية والأساس والحامى الأول لها ، مشيدًا بمستوى العلاقات المصرية الإماراتية والتنسيق والتشاور المشترك فى كافة المجالات ، مؤكداً أن مصر شهدت نهضة حقيقية خلال الخمس سنوات الماضية على كافة المستويات والاصعدة تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة فى مجالات الاقتصاد والأمن والتعليم الجامعى والبنية التحتية .

كما أشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تقيمها الدولة المصرية ويتابعها بصورة مستمرة الرئيس السيسى لانجازها فى التوقيت المحدد لها ، مشيراً إلى أن الجميع فى الوطن العربى يتابع ما يقوم به الرئيس السيسى منذ تولية المسئولية من نهضة وطفرة فى كافة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى فى مجالات كثيرة وإستطاع أن ينجز الكثير من الملفات خلال فترة قصيرة ، كانت تحتاج فى دول أخرى لسنوات طويلة ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه الانجازات التى تحققت .

وأكد المدير التنفيذى للمؤسسة الإماراتية أهمية مصر اقتصادياً وعلمياً وثقافياً وسياسياً وعسكرياً لكافة الدول العربية ، لافتاً إلى أهمية دور الإعلام العربى القوى ليكون حائط صد للدول العربية فى مواجهة الإعلام الذى يروج للأكاذيب والقنوات المعادية .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن مصر حققت الكثير من الإنجازات خلال تولى الرئيس السيسى للحكم، وهناك تغيير كبير شهدته العديد من المجالات والقطاعات بالدولة، مشيراً إلى أن مصر قادرة على التغلب على أى تحديات تواجهها بقوة وتكاتف شعبها .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء مع كافة المهتمين بمجال محو الأمية للقضاء عليها فى مصر خلال السنوات القليلة المقبلة .

وطالب جمال بن حويرب بأن تكون وزارة التنمية المحلية هى المظلة المشرفة والراعية للمشروع المشترك بين الجانبين فيما يخص محو الأمية فى مصر والتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المحلية فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الراحل الشيخ زايد آل نهيان استطاع أن ينشر المدارس فى كافة ربوع الإمارات ووضع القوانين التى تجرم عدم التعليم أن يكون إلزامى .

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وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك توجه جديد للوزارة فى التعامل مع قضية محو الأمية وإدماجها فى المشروعات والأنشطة القائمة فى الوزارة على رأسها مشروع السكان بالإضافة إلى الاستفادة من مراكز الصناعات الحرفية بالمحافظات لتصبح منصات لمحو الأمية، مضيفاً أنه يمكن أن تكون تلك المراكز مؤسسة تدريبية يتم فيها محو الأمية والربط بينها وبين صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " لكى يستفيد منها المواطنين بمختلف فئاتهم خاصة المرأة المعيلة ليكون هناك حافز لحث كافة الأفراد على المشاركة فى مشروع محو الأمية وأن يكون النجاح فى ذلك شرطًا من شروط الاقتراض .

وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء على استمرار المشاورات والتواصل بين الوزارة والمؤسسة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون .