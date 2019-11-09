شكرا لقرائتكم خبر عن اتوبيسات "تشوف الرياض مقلوبة!" تجوب شوارع الرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجوب أتوبيسات تحمل عبارة " تشوف الرياض مقلوبة" فى شوارع العاصمة السعودية الرياض، وهى العبارة التى ترمز للتغييرات الكبيرة التى تشهدها المملكة العربية السعودية وذلك بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، والتى تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل الذى يستمر 66 يوما ويتوافد عليه مختلف جنسيات العالم ، كما يشمل أكثر من 100 فعالية خصصت لها 12 منطقة بالرياض هى بوليفارد الرياض، جامعة الأميرة نورة، الجنادرية، حي الملك عبدالله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية.



موسم الرياض الترفيهى

وتزينت شوارع الرياض بلافتات الموسم الذى انطلق فى نسخته الأولى منذ منتصف أكتوبر، ويشمل الموسم فعاليات رياضية وفنية وثقافية، واستضافة فرق عروض عالمية، بالإضافة إلى عروض المسرح من مصر، وعدد من الدول العربية.

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يشهد الموسم إقبالا كبيرا من مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث تنوعت الفعاليات المقدمة بحيث تلبى مستويات الدخول المختلفة ، ومن أكثر المناطق التى تستقطب العلائلات السعودية والوفود السياحية القادمة للمملكة ونتر وندر لاند والبوليفارد .



موسم الرياض الترفيهى

ومن المنتظر أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر ويوفر 46 ألف فرصة عمل، وفى الوقت نفسه تشارك 80 شركة سعودية جديدة تتميز بقدراتها العملية وميزانياتها التى تفوق مليون ريال سعودى.