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مصرع مصرى فى حريق شب داخل شركة أسمنت بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مصرى مصرعه فى حريق بشركة أسمنت فى الكويت، وبحسب صحيفة الراى الكويتية، "عثر على جثة عامل مصرى بعد رفع الأنقاض التى خلفها حريق فى شركة للأسمنت بالعبدلى حيث مقر عمله".

وفى التفاصيل: "ورد بلاغا إلى عمليات وزارة الداخلية عن نشوب حريق فى إحدى شركات الأسمنت لعمل الخرسانة فى العبدلى مدخل الرتقه».

وبعد إطفاء النيران، تم رفع الأنقاض، حث عثر على جثة لأحد العاملين في الشركة، تم رفعها.

ولم تشر الصحيفة الكويتية إلى مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق باسم العامل المصرى أو سنه.

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