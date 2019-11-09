شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مصرى فى حريق شب داخل شركة أسمنت بالكويت والان مع تفاصيل الخبر
وفى التفاصيل: "ورد بلاغا إلى عمليات وزارة الداخلية عن نشوب حريق فى إحدى شركات الأسمنت لعمل الخرسانة فى العبدلى مدخل الرتقه».
وبعد إطفاء النيران، تم رفع الأنقاض، حث عثر على جثة لأحد العاملين في الشركة، تم رفعها.
ولم تشر الصحيفة الكويتية إلى مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق باسم العامل المصرى أو سنه.
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