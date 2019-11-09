شاهد إصابة أمين شرطة بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة فى الشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بالشرقية بكسر فى الساق أثناء إنقاذ قطة محاصرة بأحد الطوابق العليا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بمنطقة الفراخة بمدينة الزقازيق، دائرة قسم أول الزقازيق.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى لشرطة النجدة بوجود قطة محاصرة بأحد الطوابق العليا المهجورة من السكان بمنطقة الفراخة بمدينة الزقازيق، وتوجهت قوة من الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية بالشرقية، وتمكنت القوة من إنقاذ القطة، فيما أصيب أمين شرطة بكسر بالساق وتم نقله للمستشفى.
إنقاذ قطة
إنقاذ قطة
إنقاذ قطة
إنقاذ قطة
إنقاذ قطة
إنقاذ قطة
إنقاذ قطة
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