ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع. وأسفرت جهود الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدى الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3334 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة". تحرر محضر عن كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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