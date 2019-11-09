شكرا لقرائتكم خبر عن «من فضلك اطفئ السيجارة».. حملة لمحاربة التدخين بمدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم، والأوقاف، حملة لمحاربة التدخين في مدارس المحافظة، وذلك تحت عنوان «من فضلك اطفئ السيجارة- فابدا لم تكن الحرية يوما هي قتل الحرية».

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن الحملة تتضمن ندوات توعوية في مختلف مدارس المحافظة لإدارة الثقافة الصحية بالمديرية وأوقاف شمال سيناء.

بدوره، أوضح عبدالغفار شعلان، مراقب عام الثقافة الصحية بالعريش، أن التدخين سبب رئيسي لسرطانات الرئة والعديد من امراض القلب والأوعية الدموية، وأن التدخين يدمر الصحة ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والوفاة، وأن معظم الجلطات والذبحات الصدرية سببها الرئيسي التدخين، حيث أن السيجارة بها 300 مادة سامة.