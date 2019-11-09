شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء»: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.4% في أكتوبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 2.4 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 17.5%. وأوضح جهاز الإحصاء، في بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر، السبت، أن معدل التضخم الشهرى زاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 1% ليبلغ 105.1 نقطة، مقارنة 104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

وأشار إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، خلال الشهر الماضي، بنحو 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين ارتفعت بنحو 8.3%على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018 .

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 بلغ 9.6% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي ليبلغ 1%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم 3.1%مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي. وفى الريف، ارتفع معدل التضخم، خلال أكتوبر الماضي، ليسجل 1% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 1.7 %مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.