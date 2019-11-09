شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى يهنئ الشعب المصرى بالمولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة المولد النبوى الشريف، والذى يواكب اليوم 12 ربيع الأول للعام الهجرى 1441.

وتقدم المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بالتهنئة قائلا:" كل عام وأنتم بخير"، وذلك فى منشور على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، وحاز المنشور فور نشره بآلاف التعليقات، ورد كثير من متابعى الصفحات التهنئة للمتحدث العسكرى، وكافة أبطال الجيش المصرى المرابضون فى كل مكان بأنحاء الجمهورية، ودعا كثير منهم للجيش المصرى والقيادة العامة للقوات المسلحة، والقيادة السياسية، بالأمان والاستقرار وحفظ مصر.

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