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فتح طريق إسكندرية الصحراوى بعد زوال الشبورة وانتظام حركة السيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فتح طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين للقادم من الأقاليم إلى القاهرة والعكس، بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات. 

 

وتهيب ادارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق خلال الأيام المقبلة بسبب الشبورة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة، لتسيير حركة السيارات. 

 

كانت ادارة المرور أغلقت فجر اليوم السبت، طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين  بسبب الشبورة الكثيفة، منعا للحوادث. 

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