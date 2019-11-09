9 معلومات عن مشروع تحديث إشارات خط بنها ـ بورسعيد وموعد إنهاء تنفيذه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن مشروع تحديث وتطوير إشارات خط بنها ـ الزقازيق ـ بورسعيد والهدف منه وموعد انتهاء تنفيذه. 1ـ المشروع يمتد بطول 214 كم. 2ـ تنفذ شركة سيمنس العالمية. 3ـ تكلفة المشروع تبلغ 61 مليون يورو و399 مليون جنيه و8 ملايين فرنك بما يعادل 1.650 مليار جنيه تقريبًا. 4ـ كان مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال 40 شهر بحيث يتم الانتهاء من التنفيذ مارس المقبل. Advertisements 5ـ تم تأجيل إنهاء تنفيذ المشروع بسبب المعوقات والمشكلات الخاصة بتحويلات المرافق التى واجهت التنفيذ. 6ـ متوقع إلا ينتهى تنفيذ المشروع قبل نهاية 2021. 7ـ المشروع يستهدف زيادة عوامل السلامة والأمان فى تشغيل القطارات. 8ـ سيقلل الاعتماد على العنصر البشرى فى التشغيل. 9ـ سيساعد المشروع فى التحكم فى مسير القطارات مركزيا وآليا بما سقلل الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية.

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